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Вижте кои автобуси стигат до Гробищен парк Бургас

Автор: "PoligrafF" , от 13.06.2019 0
Тази събота е Черешова Задушница.

Тази събота (15 юни) православното християнство отбелязва Черешова Задушница. За да се гарантира безпроблемното протичане на деня за почит към починалите, в района на Гробищния парк ще бъдат съсредоточени повече полицейски патрули и служители на дирекция УКОРС на Община Бургас. От КАТ ще разположат свои екипи по улиците, където се очаква да има по-интензивен трафик. Патрулите ще регулират движението, за да се избегнат задръствания.

На всички, които в този ден искат да почетат паметта на починали роднини и близки напомняме, че могат да се придвижат до Гробищен парк с помощта на градския транспорт:

- линия Б1 → Терминал Меден Рудник - бул. “Ал. Георгиев Коджакафалията” - бул. “Захари Стоянов” - ул. “Спортна” - Терминал Юг - бул. “Христо Ботев” - Александровска - бул. “Стефан Стамболов” - ул. “Никола Петков” - Велека - Изгрев, Акве Калиде - Терминал Изгрев;

                → Терминал Изгрев - Изгрев, Акве Калиде - Велека - ул. “Никола Петков” - бул. “Стефан Стамболов” - Александровска - бул. “Христо Ботев” - Терминал Юг - ул. “Спортна” - бул. “Захари Стоянов” - бул. “Ал. Георгиев Коджакафалията” - Терминал Меден Рудник.

- линия 11 → Терминал Славейков - ул. “Проф. Якимов” - Изгрев, Акве Калиде - Велека - Лазур, ул. “24-ти Пехотен Черноморски полк” - бул. “Демокрация” - Ж.П. гара - бул. “Мария Луиза” - бул. “Стефан Стамболов” - ул. “Янко Комитов” - Терминал Славейков.

- линия 12 → Терминал Славейков - ул. “Янко Комитов” - бул. “Стефан Стамболов” - бул. “Мария Луиза” - Ж.П. гара - бул. “Демокрация” - Лазур ул. “24-ти Пехотен Черноморски полк” - Велека - Изгрев, Акве Калиде - ул. “Проф. Якимов” - Терминал Славейков.

- линия 15 → Автогара Юг - бул. “Демокрация” - бул. “Стефан Стамболов” - ул. “Транспортна” - кв. Сарафово.

                → кв. Сарафово - ул. “Транспортна” - бул. “Стефан Стамболов” - бул. “Демокрация” - Автогара Юг.

- линия Б11 →  Терминал Меден рудник - ул. “Въстаническа” - бул. “Захари Стоянов” - ул. “Индустриална” - бул. “Иван Вазов” - бул. “Демокрация” - бул. “Стефан Стамболов” - ул. “Никола Петков” - ул. “Петко Задгорски” - Терминал Изгрев;

                  →  Терминал Изгрев - ул. “Петко Задгорски” - ул. “Никола Петков” - бул. “Стефан Стамболов” - бул. “Демокрация” - ул. “Иван Вазов” - ул. “Индустриална” - ул. “Петко Задгорски” - бул. “Захари Стоянов” - ул. “Въстаническа” - Терминал Меден рудник.

При необходимост, транспортното дружество има готовност да осигури допълнителни автобуси по горепосочените линии.

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Етикети

Черешова Задушница
Гробища
Гробищен парк
Бургас
градски транспорт
в статии във фирми

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Не. Това не е костенурка - нинджа. Това е костенурка - батка, забелязана…
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* Отдавна е известно, че 20% от хората вършат 80% от работата. Но съвсем наскоро стана ясно, че 80% от хората смятат, че влизат в тези 20%.


* Минавах с колата през гората и спрях да се изпикая. Влязох няколко крачки и гледам - мечка. Викам си - що па да не се изакам...


* Врачански пустиняк му краднале бостано и он вместо да виси да го варди по цел ден турил една табела у сред бустано на коя пишело "една от лубениците съм нагньел с отрова да ви е*а у ламерете!".

На другия ден отива да провери бостано и глее сички лубеници си там, а на табелата дописано "сеги са две да та е@а в тарикато".


* Понеже на диригента му трепереха ръцете заради махмурлука,всички в залата се насладиха на ремикс на Моцарт

 

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