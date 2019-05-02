В кои избирателни секции ще можем да гласуваме машинно?

Централната избирателна комисия определи 3000 избирателни секции в страната за машинно гласуване на изборите за членове на Европейския парламент от България на 26 май. Списъкът със секциите вече е качен на сайта на ЦИК. Можете да го изтеглите оттук.
Ето и списък със секциите в район № 02 – БУРГАС, ГР.БУРГАС
Детска градина „Коледарче“ кв.Лозово
152. 020400198
Клуб на пенсионера на ул. “Ленко”
153. 020400086
НУ “Д-р Петър Берон“ кв.Рудник
154. 020400260
НУМСИ „Професор Панчо Владигеров“
155. 020400266
156. 020400269
ОУ “Антон Страшимиров”
157. 020400168
158. 020400171
159. 020400174
160. 020400177
161. 020400180
ОУ “Братя Миладинови”
162. 020400272
163. 020400275
ОУ “Васил Априлов”
164. 020400293
165. 020400296
166. 020400299
167. 020400302
ОУ “Васил Левски”, кв.Горно Езерово
168. 020400150
ОУ “Георги Бенковски
169. 020400208
170. 020400211
171. 020400214
ОУ “Елин Пелин”
172. 020400123
173. 020400126
174. 020400129
ОУ “Иван Вазов” кв. Банево
175. 020400201
ОУ “Княз Борис I”
176. 020400002
177. 020400005
178. 020400008
179. 020400011
180. 020400014
ОУ “Любен Каравелов”
181. 020400056
182. 020400059
183. 020400062
184. 020400065
185. 020400068
186. 020400071
ОУ “Найден Геров“
187. 020400090
188. 020400093
189. 020400096
190. 020400099
191. 020400102
192. 020400105
ОУ “Найден Геров”
193. 020400108
ОУ “П.К. Яворов”
194. 020400284
195. 020400287
196. 020400290
ОУ “П.Р. Славейков”
197. 020400023
ОУ “Св. Климент Охридски”
198. 020400223
199. 020400226
ОУ “Христо Ботев” кв. Ветрен
200. 020400204
ОУ “Христо Ботев” кв. Победа
201. 020400077
202. 020400080
203. 020400083
ОУ “Христо Ботев”, кв.Долно Езерово
204. 020400311
205. 020400314
ОУ “Христо Ботев”, кв.Сарафово
206. 020400254
207. 020400257
ОУ”П.К. Яворов”
208. 020400281
ПГПНЕ “Гьоте”
209. 020400217
210. 020400220
ПГРЕ “Г.С. Раковски“
211. 020400038
212. 020400041
213. 020400044
ПГТ “Професор д-р Асен Златаров”
214. 020400278
ПГХТ “Акад. Н. Д. Зелинский”
215. 020400229
216. 020400232
Професионална гимназия по дървообработване „Георги Кондолов“
217. 020400074
Професионална гимназия по транспорт
218. 020400026
219. 020400305
220. 020400308
СУ “Димчо Дебелянов”
221. 020400153
222. 020400156
223. 020400159
224. 020400162
225. 020400165
СУ “Добри Чинтулов”
226. 020400247
227. 020400250
СУ “Епископ Константин Преславски
228. 020400183
229. 020400186
230. 020400189
231. 020400192
232. 020400195
СУ “Иван Вазов“
233. 020400047
234. 020400050
235. 020400053
СУ “Йордан Йовков”
236. 020400235
237. 020400238
238. 020400241
239. 020400244
СУ “Константин Петканов”
240. 020400132
241. 020400135
242. 020400138
243. 020400141
244. 020400144
245. 020400147
СУ “Петко Росен”
246. 020400111
247. 020400114
248. 020400117
249. 020400120
СУ “Св.Св.Кирил и Методий”
250. 020400029
251. 020400032
252. 020400035
СУ “Христо Ботев” кв. Черно море
253. 020400263
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