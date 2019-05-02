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В кои избирателни секции ще можем да гласуваме машинно?

Автор: "PoligrafF", от 02.05.2019 0
Списъкът със секциите вече е качен на сайта на ЦИК.

Централната избирателна комисия определи 3000 избирателни секции в страната за машинно гласуване на изборите за членове на Европейския парламент от България на 26 май. Списъкът със секциите вече е качен на сайта на ЦИК. Можете да го изтеглите оттук.

Ето и списък със секциите в район № 02 – БУРГАС, ГР.БУРГАС
Детска градина „Коледарче“ кв.Лозово
     152.  020400198
Клуб на пенсионера на ул. “Ленко”
     153.  020400086
НУ “Д-р Петър Берон“ кв.Рудник
     154.  020400260
НУМСИ „Професор Панчо Владигеров“
     155.  020400266
     156.  020400269
ОУ “Антон Страшимиров”
     157.  020400168
     158.  020400171
     159.  020400174
     160.  020400177
     161.  020400180
ОУ “Братя Миладинови”
     162.  020400272
     163.  020400275
ОУ “Васил Априлов”
     164.  020400293
     165.  020400296
     166.  020400299
     167.  020400302
ОУ “Васил Левски”, кв.Горно Езерово
     168.  020400150
ОУ “Георги Бенковски
     169.  020400208
     170.  020400211
     171.  020400214
ОУ “Елин Пелин”
     172.  020400123
     173.  020400126
     174.  020400129
ОУ “Иван Вазов” кв. Банево
     175.  020400201
ОУ “Княз Борис I”
     176.  020400002
     177.  020400005
     178.  020400008
     179.  020400011
     180.  020400014
ОУ “Любен Каравелов”
     181.  020400056
     182.  020400059
     183.  020400062
     184.  020400065
     185.  020400068
     186.  020400071
ОУ “Найден Геров“
     187.  020400090
     188.  020400093
     189.  020400096
     190.  020400099
     191.  020400102
     192.  020400105
ОУ “Найден Геров”
     193.  020400108
ОУ “П.К. Яворов”
     194.  020400284
     195.  020400287
     196.  020400290
ОУ “П.Р. Славейков”
     197.  020400023
ОУ “Св. Климент Охридски”
     198.  020400223
     199.  020400226
ОУ “Христо Ботев” кв. Ветрен
     200.  020400204
ОУ “Христо Ботев” кв. Победа
     201.  020400077
     202.  020400080
     203.  020400083
ОУ “Христо Ботев”, кв.Долно Езерово
     204.  020400311
     205.  020400314
ОУ “Христо Ботев”, кв.Сарафово
     206.  020400254
     207.  020400257
ОУ”П.К. Яворов”
     208.  020400281
ПГПНЕ “Гьоте”
     209.  020400217
     210.  020400220
ПГРЕ “Г.С. Раковски“
     211.  020400038
     212.  020400041
     213.  020400044
ПГТ “Професор д-р Асен Златаров”
     214.  020400278
ПГХТ “Акад. Н. Д. Зелинский”
     215.  020400229
     216.  020400232
Професионална гимназия по дървообработване „Георги Кондолов“
     217.  020400074
Професионална гимназия по транспорт
     218.  020400026
     219.  020400305
     220.  020400308
СУ “Димчо Дебелянов”
     221.  020400153
     222.  020400156
     223.  020400159
     224.  020400162
     225.  020400165
СУ “Добри Чинтулов”
     226.  020400247
     227.  020400250
СУ “Епископ Константин Преславски
     228.  020400183
     229.  020400186
     230.  020400189
     231.  020400192
     232.  020400195
СУ “Иван Вазов“
     233.  020400047
     234.  020400050
     235.  020400053
СУ “Йордан Йовков”
     236.  020400235
     237.  020400238
     238.  020400241
     239.  020400244
СУ “Константин Петканов”
     240.  020400132
     241.  020400135
     242.  020400138
     243.  020400141
     244.  020400144
     245.  020400147
СУ “Петко Росен”
     246.  020400111
     247.  020400114
     248.  020400117
     249.  020400120
СУ “Св.Св.Кирил и Методий”
     250.  020400029
     251.  020400032
     252.  020400035
СУ “Христо Ботев” кв. Черно море
     253.  020400263


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Етикети

ЦИК
машинно гласуване
европейски парламент
евроизбори
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* Отдавна е известно, че 20% от хората вършат 80% от работата. Но съвсем наскоро стана ясно, че 80% от хората смятат, че влизат в тези 20%.


* Минавах с колата през гората и спрях да се изпикая. Влязох няколко крачки и гледам - мечка. Викам си - що па да не се изакам...


* Врачански пустиняк му краднале бостано и он вместо да виси да го варди по цел ден турил една табела у сред бустано на коя пишело "една от лубениците съм нагньел с отрова да ви е*а у ламерете!".

На другия ден отива да провери бостано и глее сички лубеници си там, а на табелата дописано "сеги са две да та е@а в тарикато".


* Понеже на диригента му трепереха ръцете заради махмурлука,всички в залата се насладиха на ремикс на Моцарт

 

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