* Блондинка се вози в експериментално такси, управлявано от робот, и си разсъждава на глас:

- Това е толкова странно, машина да управлява такси!

Роботът отговаря с метална интонация:

- Госпожо, аз бях бизнес робот от най-висок управленски клас. Работил съм за НАСА и ЦЕРН.

- И сега караш такси???

- Да, госпожо. Съсипаха я тая държава.



* В автобус до момиче с татуировка седи възрастна жена и удивено я разглежда.

- Бабче, за първи път ли виждаш татуировка?

- Момиче, виждала съм повече татуировки от татуист, но 25 години съм живяла в Китай и не мога да разбера, защо на врата ти пише "Не замразявай повторно".



* Извадиш тавата да хапнеш малко, и като се почне едно изравняване...



* По телефона:

- Здрасти муцка, кво праиш?

- Ми на, унищожавам уликите, доказващи родствените ми връзки с хобитите.

- Кво?

- Кво, кво! Епилирам си краката!



* Фразата "Ти си последният човек, на когото бих искал да причиня болка", навежда на две мисли:

1. Този човек има списък.

2. Аз съм в този списък.