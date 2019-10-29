Ето и кои са новите общински съветници на Бургас

Общинската избирателна комисия в Бургас прие решение, с което определя избраните за общински съветници 51 кандидата. Ето и кои са те:
1. Анелия Тодорова Иванова - ПП ГЕРБ
2. Антонио Христов Душепеев - ПП ГЕРБ
3. Бенчо Георгиев Бенчев - Местна коалиция “Ние, Гражданите”
4. Бойко Георгиев Миразчийски - НФСБ
5. Бойчо Стоянов Георгиев - ПП ГЕРБ
6. Борис Петров Ангелов - ПП ГЕРБ
7. Веселин Матеев Пренеров - ПП ГЕРБ
8. Виолета Маркова Илиева - ПП ГЕРБ
9. Владимир Павлинов Павлов - ВЪЗРАЖДАНЕ
10. Георги Иванов Маринчев - ПП ГЕРБ
11. Георги Митев Митев - СДС
12. Георги Михайлов Спасов - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
13. Георги Петров Дракалиев - ПП ГЕРБ
14. Георги Събев Събев - СЕК
15. Димитър Георгиев Найденов - „Демократична България”
16. Димчо Грудев Грудев - ПП ГЕРБ
17. Диян Тодоров Георгиев - ВЪЗРАЖДАНЕ
18. Евелина Василева Михалева - ПП ГЕРБ
19. Живко Иванов Табаков - ДБГ
20. Живко Павлов Господинов - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
21. Ивайло Димитров Колев - ПП ГЕРБ
22. Иван Георгиев Гаврилов - ПП ГЕРБ
23. Иво Георгиев Баев - „Демократична България”
24. Йордан Георгиев Георгиев - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
25. Калояна Живкова Петкова - ПП ГЕРБ
26. Кирил Кирилов Начев - СЕК
27. Константин Живков Бачийски - СЕК
28. Костадин Евгениев Андонов - ДБГ
29. Костантин Йорданов Луков - ПП ГЕРБ
30. Красимир Калудов Тодоров - СЕК
31. Красимира Семова Маркович - ПП ГЕРБ
32. Манол Божидаров Тодоров - ДБГ
33. Милен Ненчев Ненчев - НФСБ
34. Николай Асенов Тишев - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
35. Николай Георгиев Стоянов - ПП ГЕРБ
36. Павел Маринов Маринов - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
37. Пеньо Николов Мечков - ПП ГЕРБ
38. Петър Тотков Статев - ПП ГЕРБ
39. Севдалина Христова Турманова - ПП ГЕРБ
40. Сотир Николов Сотиров - ПП ГЕРБ
41. Станимир Димитров Апостолов - СДС
42. Стоян Демирев Грозев - ДБГ
43. Стоян Иванов Колев - ”Ние, Гражданите”
44. Тина Михова Писарова - ПП ГЕРБ
45. Тодор Жаков Йосифов - ПП ГЕРБ
46. Христина Иванова Секлемова - СЕК
47. Христо Пламенов Панайотов - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
48. Чанко Миндов Мирчев - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
49. Шерафет Асан Мехмед - ДПС
50. Юлиян Жеков Кулев - ПП ГЕРБ
51. Юлиян Христов Георгиев - ПП ГЕРБ
Общинската избирателна квота е 1250 гласове. Всички кандидати са партийни, независимите не са покрили тази квота.
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