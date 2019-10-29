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Ето и кои са новите общински съветници на Бургас

Автор: "PoligrafF" , от 29.10.2019 0
Общинската избирателна квота е 1250 гласове.

Общинската избирателна комисия в Бургас прие решение, с което определя избраните за общински съветници 51 кандидата. Ето и кои са те:

1. Анелия Тодорова Иванова - ПП ГЕРБ

2. Антонио Христов Душепеев - ПП ГЕРБ

3. Бенчо Георгиев Бенчев - Местна коалиция “Ние, Гражданите”

4. Бойко Георгиев Миразчийски - НФСБ

5. Бойчо Стоянов Георгиев - ПП ГЕРБ

6. Борис Петров Ангелов - ПП ГЕРБ

7. Веселин Матеев Пренеров - ПП ГЕРБ

8. Виолета Маркова Илиева - ПП ГЕРБ

9. Владимир Павлинов Павлов - ВЪЗРАЖДАНЕ

10. Георги Иванов Маринчев - ПП ГЕРБ

11. Георги Митев Митев - СДС

12. Георги Михайлов Спасов - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

13. Георги Петров Дракалиев - ПП ГЕРБ

14. Георги Събев Събев - СЕК

15. Димитър Георгиев Найденов - „Демократична България”

16. Димчо Грудев Грудев - ПП ГЕРБ

17. Диян Тодоров Георгиев - ВЪЗРАЖДАНЕ

18. Евелина Василева Михалева - ПП ГЕРБ

19. Живко Иванов Табаков - ДБГ

20. Живко Павлов Господинов - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

21. Ивайло Димитров Колев - ПП ГЕРБ

22. Иван Георгиев Гаврилов - ПП ГЕРБ 

23. Иво Георгиев Баев - „Демократична България”

24. Йордан Георгиев Георгиев - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

25. Калояна Живкова Петкова - ПП ГЕРБ

26. Кирил Кирилов Начев - СЕК

27. Константин Живков Бачийски - СЕК

28. Костадин Евгениев Андонов - ДБГ

29. Костантин Йорданов Луков - ПП ГЕРБ

30. Красимир Калудов Тодоров - СЕК

31. Красимира Семова Маркович - ПП ГЕРБ

32. Манол Божидаров Тодоров - ДБГ

33. Милен Ненчев Ненчев - НФСБ

34. Николай Асенов Тишев - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

35. Николай Георгиев Стоянов - ПП ГЕРБ

36. Павел Маринов Маринов - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

37. Пеньо Николов Мечков - ПП ГЕРБ

38. Петър Тотков Статев - ПП ГЕРБ

39. Севдалина Христова Турманова - ПП ГЕРБ

40. Сотир Николов Сотиров - ПП ГЕРБ

41. Станимир Димитров Апостолов - СДС

42. Стоян Демирев Грозев - ДБГ

43. Стоян Иванов Колев - ”Ние, Гражданите”

44. Тина Михова Писарова - ПП ГЕРБ

45. Тодор Жаков Йосифов - ПП ГЕРБ

46. Христина Иванова Секлемова - СЕК

47. Христо Пламенов Панайотов - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

48. Чанко Миндов Мирчев - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

49. Шерафет Асан Мехмед - ДПС

50. Юлиян Жеков Кулев - ПП ГЕРБ

51. Юлиян Христов Георгиев - ПП ГЕРБ

Общинската избирателна квота е 1250 гласове. Всички кандидати са партийни, независимите не са покрили тази квота.

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местни избори
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- Бабче, за първи път ли виждаш татуировка?
- Момиче, виждала съм повече татуировки от татуист, но 25 години съм живяла в Китай и не мога да разбера, защо на врата ти пише "Не замразявай повторно".


* Извадиш тавата да хапнеш малко, и като се почне едно изравняване...


* По телефона:
- Здрасти муцка, кво праиш?
- Ми на, унищожавам уликите, доказващи родствените ми връзки с хобитите.
- Кво?
- Кво, кво! Епилирам си краката!


* Фразата "Ти си последният човек, на когото бих искал да причиня болка", навежда на две мисли:
1. Този човек има списък.
2. Аз съм в този списък.

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