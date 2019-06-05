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Обработват тревните площи против кърлежи и комари

Автор: "PoligrafF", от 02.06.2019 0
Дезинфекционна станция - Бургас ЕООД започва обработка на тревни площи срещу кърлежи и комари в паркове, градини, детски площадки, зони за свободно пуснати кучета и подходите към тях. От 05.06 до 07.06. 2019 ще се извършат и въздушни ларвицидни/имагоцидни обработки на биотопните зони по Атанасовското езеро и езерото Вая.

Дезинфекционна станция - Бургас ЕООД започва обработка на тревни площи срещу кърлежи и комари в паркове, градини, детски площадки, зони за свободно пуснати кучета и подходите към тях. От 05.06 до 07.06. 2019 ще се извършат и въздушни ларвицидни/имагоцидни обработки на биотопните зони по Атанасовското езеро и езерото Вая.  

Г Р А Ф И К

за  профилактична дезакаризация на  тревни площи /паркове, градини, детски площадки, зони за свободно пуснати кучета междублокови пространства/ на територията на  Община Бургас 03.06.2019 - 28.06.2019

03.06.2019 Приморски парк  - от х-л “Приморец” до Пантеона;

04.06.2019 Приморски парк  -  от Пантеона до “Воденицата”, алеи под Воденицата и крайбрежна алея, алея от бариера към солниците; 

05.06.2019 Парк Езеро - алеи от ЦУРК към Психодинспансера;

06.06.2019 Парк “Езеро” - алеи от Психодинспансер до канала, в посока  “Сарафово”;

07.06.2019  Парк “Минерални бани” /кв. “Ветрен”/, Гробищен парк;

10.06.2019  Парк “Изгрев” /к/с “Изгрев” /, площадки за свободно пуснати кучета - гр. Бургас;

11.06.2019  Парк “Славейков” /до Билла/, парк “Изгрев”  /к/с “Славейков”, бивш Гробищен парк/, 5-ти километър; 

12.06.2019  Паркове к/с “Меден рудник”, Лесопарк “Росенец” /местност Отманли/,Приют за безстопанствени кучета - местност “Пода”;

13.06.2019 ЦГЧ   -  градини, детски площадки и междублокови пространства;

14.06.2019 ж.к. “Възраждане” -  градини, детски площадки и междублокови пространства;

17.06.2019  Парк “Минерални бани” /кв. “Ветрен”/, кв. “Ветрен” и кв. “Банево”, гр. Българово - градини и детски площадки;

18.06.2019 ж.к. “Зорница” и ж.к. “Братя Миладинови” -  градини, детски площадки и междублокови пространства;

19.06.2019 ж.к. “Лазур” -  градини,  детски площадки и междублокови пространства;

20.06.2019 ж.к. “Славейков”   - градини, детски площадки и междублокови пространства;

21.06.2019 ж.к. “Изгрев”  - градини, детски площадки и  междублокови пространства;

24.06.2019 и 25.06.2019 ж.к. “Меден рудник”, кв. “Победа” и кв. “Акации” - градини, детски площадки и междублокови пространства;

26.06.2019 кв. “Сарафово” - градини и детски площадки,  кв. “Черно море” и “Рудник” - градини и детски площадки;

27.06.2019 кв. Крайморие и кв. Горно Езерово - градини и детски площадки;

28.06.2019 кв. Лозово и кв. Долно Езерово - градини и детски площадки.

 Г  Р  А  Ф  И  К

ЗА ИМАГОЦИДНА ОБРАБОТКА ПРОТИВКОМАРИ / топъл аерозол /03.06.2019г -  28.06.2019г. 

03.06.2019г. -  ПАРК «ВЕЛЕКА» в к/с «ИЗГРЕВ», К/С “ИЗГРЕВ”;

04.06.2019г. - ПАРК “СЛАВЕЙКОВ” /ДО БИЛЛА/ и ПАРК “ИЗГРЕВ” в К/С “СЛАВЕЙКОВ”;   

05.06.2019г. -  К/С “СЛАВЕЙКОВ”;   

06.06.2019г. -  КВ. “САРАФОВО”, ПАРК “МИНЕРАЛНИ БАНИ”;   

07.09.2019г. -   ПАРК “ЕЗЕРО”,  ПРИМОРСКИ ПАРК;   

10.06.2019г. - К/С “ЛАЗУР”;

11.06.2019г. -  К/С “ЗОРНИЦА”;

12.06.2019г. -  ЦГЧ;      

13.06.2019г. -  ГРОБИЩЕН ПАРК, 5-ТИ КИЛОМЕТЪР;

14.06.2019г. -  ПРИМОРСКИ ПАРК, РАЙОН НА СОЛНИЦИТЕ;    

17.06.2019г. -  Ж.К. “ВЪЗРАЖДАНЕ”;     

18.06.2019г. -   КВ. “САРАФОВО”,  С. МАРИНКА;   

19.06.2019г. -  ПАРК “МИНЕРАЛНИ БАНИ”, КВ. “БАНЕВО”, КВ. “ВЕТРЕН”;   

20.06.2019г. -  КВ. “КРАЙМОРИЕ” / КВ. “ГОРНО ЕЗЕРОВО”;

21.06.2019г. -  ПРИМОРСКИ ПАРК, ПАРК “ЕЗЕРО”; 

24.06.2019г.  - КВ. “ЛОЗОВО”/КВ. “ДОЛНО ЕЗЕРОВО”;   

25.06.2019г. -  Ж.К. “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ”,  КВ. “АКАЦИИТЕ”, КВ. “ПОБЕДА”;

26.06.2019г. -  Ж.К. “МЕДЕН РУДНИК”;   

27.06.2019г. -  ПАРК “РОСЕНЕЦ” - Приют за безстопанствени кучета - м-ст “Пода”;

28.06.2019г  -  ПРИМОРСКИ ПАРК, КВ. “ЧЕРНО МОРЕ” и “РУДНИК”.  

През месец юни ежеседмично ще се третират местата в Приморски парк и парк “Езеро”, където се провеждат културни мероприятия.Дезинсекционните мероприятия  ще се извършват от 00.00 часа до 04.30 часа .”Дезинфекционна станция -Бургас” ЕООД гр. Бургас, си запазва правото да променя графика за опушване, във връзка  с влошени условия на атмосферно влияние -  дъжд, силен  вятър и  др.  

Дезинфекционна станция поддържа в готовност и екип, който ще работи по сигнали на граждани.Тел. за сигнали: 056 86 29 81,  0893/ 683 143 Забележка: Дезинфекционна станция си запазва правото да променя графика в зависимост от метериологичните условия /силен вятър, дъжд и др./ 

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Етикети

комари
кърлежи
обработка зелени площи
в статии във фирми

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Не. Това не е костенурка - нинджа. Това е костенурка - батка, забелязана…
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* Отдавна е известно, че 20% от хората вършат 80% от работата. Но съвсем наскоро стана ясно, че 80% от хората смятат, че влизат в тези 20%.


* Минавах с колата през гората и спрях да се изпикая. Влязох няколко крачки и гледам - мечка. Викам си - що па да не се изакам...


* Врачански пустиняк му краднале бостано и он вместо да виси да го варди по цел ден турил една табела у сред бустано на коя пишело "една от лубениците съм нагньел с отрова да ви е*а у ламерете!".

На другия ден отива да провери бостано и глее сички лубеници си там, а на табелата дописано "сеги са две да та е@а в тарикато".


* Понеже на диригента му трепереха ръцете заради махмурлука,всички в залата се насладиха на ремикс на Моцарт

 

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