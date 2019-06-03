Обработките срещу комари и кърлежи продължават и през юни

От 5-и до 7-и юни ще се извършат и въздушни ларвицидни/имагоцидни обработки на биотопните зони по Атанасовското езеро и езерото Вая. Пръскането обаче ще продължи през целия месец. Ето го и графикът:
За профилактична дезакаризация на тревни площи /паркове, градини, детски площадки, зони за свободно пуснати кучета междублокови пространства/ на територията на Община Бургас
03.06.2019 - 28.06.2019
03.06.2019 Приморски парк - от х-л “Приморец” до Пантеона;
04.06.2019 Приморски парк - от Пантеона до “Воденицата”, алеи под Воденицата и крайбрежна алея, алея от бариера към солниците;
05.06.2019 Парк Езеро - алеи от ЦУРК към Психодинспансера;
06.06.2019 Парк “Езеро” - алеи от Психодинспансер до канала, в посока “Сарафово”;
07.06.2019 Парк “Минерални бани” /кв. “Ветрен”/, Гробищен парк;
10.06.2019 Парк “Изгрев” /к/с “Изгрев” /, площадки за свободно пуснати кучета - гр. Бургас;
11.06.2019 Парк “Славейков” /до Билла/, парк “Изгрев” /к/с “Славейков”, бивш Гробищен парк/, 5-ти километър;
12.06.2019 Паркове к/с “Меден рудник”, Лесопарк “Росенец” /местност Отманли/,Приют за безстопанствени кучета - местност “Пода”;
13.06.2019 ЦГЧ - градини, детски площадки и междублокови пространства;
14.06.2019 ж.к. “Възраждане” - градини, детски площадки и междублокови пространства;
17.06.2019 Парк “Минерални бани” /кв. “Ветрен”/, кв. “Ветрен” и кв. “Банево”, гр. Българово - градини и детски площадки;
18.06.2019 ж.к. “Зорница” и ж.к. “Братя Миладинови” - градини, детски площадки и междублокови пространства;
19.06.2019 ж.к. “Лазур” - градини, детски площадки и междублокови пространства;
20.06.2019 ж.к. “Славейков” - градини, детски площадки и междублокови пространства;
21.06.2019 ж.к. “Изгрев” - градини, детски площадки и междублокови пространства;
24.06.2019 и 25.06.2019 ж.к. “Меден рудник”, кв. “Победа” и кв. “Акации” - градини, детски площадки и междублокови пространства;
26.06.2019 кв. “Сарафово” - градини и детски площадки, кв. “Черно море” и “Рудник” - градини и детски площадки;
27.06.2019 кв. Крайморие и кв. Горно Езерово - градини и детски площадки;
28.06.2019 кв. Лозово и кв. Долно Езерово - градини и детски площадки.
График за имагоцидна обработка против комари с топъл аерозол:
03.06.2019г. - ПАРК «ВЕЛЕКА» в к/с «ИЗГРЕВ», К/С “ИЗГРЕВ”;
04.06.2019г. - ПАРК “СЛАВЕЙКОВ” /ДО БИЛЛА/ и ПАРК “ИЗГРЕВ” в К/С “СЛАВЕЙКОВ”;
05.06.2019г. - К/С “СЛАВЕЙКОВ”;
06.06.2019г. - КВ. “САРАФОВО”, ПАРК “МИНЕРАЛНИ БАНИ”;
07.09.2019г. - ПАРК “ЕЗЕРО”, ПРИМОРСКИ ПАРК;
10.06.2019г. - К/С “ЛАЗУР”;
11.06.2019г. - К/С “ЗОРНИЦА”;
12.06.2019г. - ЦГЧ;
13.06.2019г. - ГРОБИЩЕН ПАРК, 5-ТИ КИЛОМЕТЪР;
14.06.2019г. - ПРИМОРСКИ ПАРК, РАЙОН НА СОЛНИЦИТЕ;
17.06.2019г. - Ж.К. “ВЪЗРАЖДАНЕ”;
18.06.2019г. - КВ. “САРАФОВО”, С. МАРИНКА;
19.06.2019г. - ПАРК “МИНЕРАЛНИ БАНИ”, КВ. “БАНЕВО”, КВ. “ВЕТРЕН”;
20.06.2019г. - КВ. “КРАЙМОРИЕ” / КВ. “ГОРНО ЕЗЕРОВО”;
21.06.2019г. - ПРИМОРСКИ ПАРК, ПАРК “ЕЗЕРО”;
24.06.2019г. - КВ. “ЛОЗОВО”/КВ. “ДОЛНО ЕЗЕРОВО”;
25.06.2019г. - Ж.К. “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ”, КВ. “АКАЦИИТЕ”, КВ. “ПОБЕДА”;
26.06.2019г. - Ж.К. “МЕДЕН РУДНИК”;
27.06.2019г. - ПАРК “РОСЕНЕЦ” - Приют за безстопанствени кучета - м-ст “Пода”;
28.06.2019г - ПРИМОРСКИ ПАРК, КВ. “ЧЕРНО МОРЕ” и “РУДНИК”.
През месец юни ежеседмично ще се третират местата в Приморски парк и парк “Езеро”, където се провеждат културни мероприятия.
Дезинсекционните мероприятия ще се извършват от 00.00 часа до 04.30 часа .
”Дезинфекционна станция -Бургас” ЕООД гр. Бургас, си запазва правото да променя графика за опушване, във връзка с влошени условия на атмосферно влияние - дъжд, силен вятър и др.
Дезинфекционна станция поддържа в готовност и екип, който ще работи по сигнали на граждани.
Тел. за сигнали: 056 86 29 81, 0893/ 683 143
Забележка: Дезинфекционна станция си запазва правото да променя графика в зависимост от метериологичните условия /силен вятър, дъжд и др./
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