5 български филма ще гледаме "под звездите" край "Акве Калиде" това лято

В няколко неделни вечери на юли и август амфитеатърът на туристически комплекс „Акве Калиде“ ще се превърне в Лятно кино. Общо 5 интересни български заглавия ще бъдат прожектирани под звездите. Прожекциите ще започват от 21:30 ч., а след техния край ще бъде осигурен извънреден курс на градския транспорт.
Ето и програмата:
ВЕЗДЕСЪЩИЯТ - 14 юли 2019, 21:30 ч.
Сценарий: Матей Константинов, Илиян Джевелеков, режисьор: Илиян Джевелеков
С участието на: Велислав Павлов, Теодора Духовникова, Весела Бабинова, Михаил Мутафов, Анастасия Лютова, Тони Минасян, Ирмена Чичикова, Борис Луканов.
LOVE.NET - 28 юли 2019, 21:30 ч.
Режисьор: Илиян Джевелеков
С участието на: Владимир Пенев, Христо Шопов, Захари Бахаров, Лилия Маравиля, Койна Русева, Джон Лоутън, Диана Добрева, Диляна Попова, Мик Бокс, Йорданка Кузманова, Лора Чешмеджиева, Тео Аврамов, Каролайн Хейнс, Йордан Славейков, Делян Дъбов, Анелия Мангърова, Моника Згурова, Евгения Василева, Михаил Милчев, Николай Върбанов, Лидия Инджова, Надя Тержуманова, Николай Станоев, Рада Велинова, Тони Карабашев.
ВЪЗВИШЕНИЕ - 11 август 2019, 21:30 ч.
По едноименния роман на Милен Русков
Сценарий: Виктор Божинов, Милен Русков, Нели Димитрова, режисьор: Виктор Божинов
С участието на: Владимир Михайлов, Стоян Дойчев, Христо Петков, Юлиян Вергов, Димитър Рачков, Захари Бахаров, Малин Кръстев, Филип Аврамов, Александър Алексиев.
ЮЖЕН ВЯТЪР - 25 август 2019, 21:30 ч.
Режисьор: Милош Аврамович
С участието на: Ивайло Захариев, Драган Белогърлич, Христо Шопов, Йована Стоилкович.
ПЕЕЩИТЕ ОБУВКИ - 1 септември 2019, 21:30 ч.
Сценарий: Георги Данаилов, Радослав Спасов, режисьор Радослав Спасов
С участието на: Донна Бангьозова, Рая Пеева, Ернестина Шинова, Александър Алексиев, Юлиян Петров, Борислав Чучков, Стефан Щерев, Стефан Вълдобрев, Стоян Алексиев, Кръстьо Лафазанов.
Филмите не се препоръчват за лица под 14 г.
Билети могат да бъдат закупени в туристическите информационни центрове: „Часовника“, „Автогара“, „Морска гара Магазия 1“, ТК „Акве Калиде“, тел. 0882004126
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